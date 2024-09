Mercato Milan, la rivelazione: «Il vero OBIETTIVO era Kone. E Rabiot veniva usato per QUESTO». Il retroscena

La giornalista Monica Colombo a calciomercato.it ha fatto una rivelazione sul mercato Milan ed in particolare su alcuni obiettivi per il centrocampo.

LA RIVELAZIONE – «Il Milan ormai ha chiuso le liste, con la permanenza di Bennacer. C’è sempre la possibilità di cambiarne due prima di gennaio, ma penso che il vero obiettivo a centrocampo fosse Manu Kone e che Rabiot veniva un po’ usato per mascherare l’altra trattativa. Non me ne voglia la Roma, la piazza romanista ed i suoi tifosi, ma mi sorprende che tra Milan e Roma abbia scelto i giallorossi invece di una squadra più blasonata, poi ovviamente Bennacer ci ha messo del suo non uscendo e di conseguenza non si è potuto affondare per Kone».