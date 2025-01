Mercato Milan, quel rinnovo non preoccupa Furlani! Strategia definita, può arrivare per questa cifra

Mercato Milan, il rinnovo di Samuele Ricci con il Torino non preoccupa Furlani: può arrivare a Milanello per una cifra stabilita

Come riportato da calciomercato.com, il rinnovo di Samuele Ricci col Torino non preoccupa il calciomercato Milan:

PAROLE – «Intanto Ricci ha rinnovato il suo contratto con il Torino, allungando la scadenza a giugno 2028. Il giocatore è consapevole dell’interessamento dei rossoneri e non solo, ma la firma sul prolungamento è stata un gesto di riconoscimento verso il club granata e il presidente Cairo. Le parti si sono accordate anche per un gentleman agreement – solo verbale, senza nulla di scritto – con il quale il Toro si impegna a far partire Samuele di fronte a proposte dai 25 milioni in su. Come detto, il Milan non è l’unico club che sta monitorando gli sviluppi legati al futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista cresciuto nell’Empoli piace anche all’estero, nello specifico in Inghilterra: alcune società della Premier League hanno fatto seguire il giocatore dai loro osservatori già dalla scorsa stagione, non ci sono stati ancora contatti diretti ma quello di Ricci può diventare un nome caldo per il mercato di gennaio».