Mercato Milan, Ibrahimovic CHIUDE il discorso! Firma in ARRIVO, cifre e dettagli

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic chiude il discorso Mike Maignan: firma in arrivo, cifre e dettagli del prolungamento del francese

Come riferito da Antonio Vitiello, il calciomercato Milan è al rush finale per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Mike Maignan, leader dello spogliatoio rossonero e attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il portiere francese prolungherà fino al 2028 con un ingaggio che passerà dagli attuali 2.8 milioni di euro a 5 più bonus. Prossime settimane decisive per la definitiva fumata bianca.