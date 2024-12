Mercato Milan, si insiste per Ricci: la strategia rossonera

Mercato Milan, il grande obiettivo resta Ricci del Torino: la strategia dei rossoneri per anticipare la concorrenza

In casa Milan si comincia a pensare al mercato. L’andamento altalenante della squadra in questa prima metà di stagione spingono i tifosi a chiedere di più alla società, che prova ad azionarsi in tal senso.

Diversi nomi sul taccuino della dirigenza, fra gennaio e l’estate. In tal senso resta forte la candidatura di Samuele Ricci. Il centrocampista è sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno 2026 e dalla sessione estiva le pretendenti possono premere sul fatto che il giocatore entri nell’ultimo anno. E secondo Tuttosport l’idea del Milan è proprio questa.