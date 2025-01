Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è in contatto costante con il Torino per chiudere l’affare Samuele Ricci in vista dell’estate

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sta cercando di chiudere il colpo Samuele Ricci.

L’investimento per l’attaccante, dunque, può essere anticipato a gennaio. Quello per il

centrocampista, a meno di clamorose sorprese, no. Per l’estate, il grande obiettivo di Ibrahimovic e Furlani è Samuele Ricci, classe 2001 in forza al Torino. Calciatore italiano e utile per le liste, garantirebbe all’allenatore rossonero quell’uomo d’ordine a centrocampo, in grado di giocare da posizionamento e da smistare i palloni senza eccessi in fase di possesso. La richiesta del Torino è importante: base d’asta di 25 milioni di euro, legittimata dalla concorrenza, Inter su tutte, che è sul ragazzo. Il Milan ha una strategia precisa: provare ad anticipare gli avversari chiudendo per Ricci già in questi mesi che precedono giugno. Insomma: la stagione complicata del Milan ha convinto la dirigenza rossonera ad intervenire pesantemente sul mercato.