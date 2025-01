Mercato Milan, Ibrahimovic ci prova veramente! Lo svedese accelera, missione impossibile all’orizzonte

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole provarci già ora per Samuele Ricci: contatti in corso con Cairo, tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan farà un tentativo concreto per Samuele Ricci:

PAROLE – «Un tentativo per Samuele Ricci verrà fatto, probabilmente in prestito con obbligo di riscatto, ma il Torino non sembra intenzionato a lasciar partite il centrocampista in questa sessione di mercato. Un centrocampista comunque dovrebbe arrivare in rossonero così come un esterno offensivo. Idee e obiettivi, il Milan deve dare in fretta».