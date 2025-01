Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole accelerare per portare Marcus Rashford a Milanello: prestito secco, tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha intenzione di accelerare per arrivare a Marcus Rashford.

Il fatto che i rossoneri stiano provando a prendere Rashford, e che a Rashford la corte del Diavolo piaccia eccome, è ormai acclarato. Per arrivare a dama, serve aggiustare i numeri ed evitare il sorpasso di altre pretendenti, Barcellona in primis. Un primo passo è la cessione di Noah Okafor al Lipsia, per la quale c’è stato però un rallentamento. Lo svizzero è comunque fuori dal progetto e il suo addio libererebbe un posto in lista, in attacco e qualche soldo tra risparmio sullo stipendio e guadagno dal prestito. L’ingaggio di Rashford (13 milioni netti a stagione), naturalmente, è molto più oneroso, ma lo United pare disposto a parteciparvi e, dopo le resistenze iniziali, ha aperto anche al prestito secco: per questo motivo il Milan è pronto a dare l’accelerata decisiva.