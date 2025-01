Mercato Milan, Rashford caldissimo! Spuntano le cifre dello stipendio, i rossoneri hanno assicurato che... Ultimissime

Mercato Milan, Marcus Rashford nome caldissimo per l’attacco! I rossoneri possono pagare circa 5 milioni lordi di stipendio

Clamoroso aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare da Luca Bianchin sul calciomercato Milan alla voce Marcus Rashford.

Se da Manchester pagassero parte dell’ingaggio, il Milan potrebbe avere Rashford per 6 mesi a cifre alte ma non impossibili, di poco superiori ai 5 milioni lordi. Siamo nella categoria “difficoltà alta”: è difficile, non impossibile. Il rapporto tra lo United e Rashford si è rotto. Amorim è molto critico con il suo atteggiamento e per più volte lo ha escluso da una partita. Non multato, ma fuori dal gruppo di titolari e riserve. Rashford ha fatto gentilmente sapere che lui andrebbe altrove. Rashford, compresi i diritti di immagine, guadagna 20 milioni lordi a stagione, quindi 13 netti a campionato.