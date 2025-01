Mercato Milan, Baiocchini infiamma i tifosi: «I rossoneri stanno riflettendo! Quell’opportunità fa gola a tutti»

Mercato Milan, Baiocchini, noto giornalista, ha fornito aggiornamenti sull’ipotesi Rashford, attaccante del Manchester United

Ospite a Sky, il giornalista ed esperto di mercato Baiocchini ha fornito questo aggiornamento sul possibile arrivo di Rashford nell’attuale calciomercato Milan, quello invernale. Le sue parole:

PAROLE – «Certamente il Milan avrebbe bisogno di un attaccante che segna di più, non che si contesti il rendimento di Morata, perché è un attaccante che lavora tanto per la squadra. Però se non gioca Morata gioca Abraham, che non è un altro da 15 gol in un campionato».