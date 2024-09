Mercato Milan, l’ex obiettivo LASCIA l’Europa? MAXI offerta e RIFLESSIONI in corso

Mercato Milan, Adrien Rabiot, ex obiettivo rossonero, potrebbe sbarcare in Arabia Saudita: maxi offerta dall’Al Nassr

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Adrien Rabiot, seguito da vicino anche dal calciomercato Milan, avrebbe ricevuto una maxi offerta da parte dell’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, formulata sulla base di un contratto triennale da 20 milioni di euro a stagione.

Proprio CR7, suo ex compagno alla Juventus, starebbe spingendo per convincere il centrocampista a sbarcare in Arabia Saudita accettando la ricchissima proposta. Rabiot è ancora svincolato dopo l’addio ai bianconeri.