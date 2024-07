Mercato Milan, pronti quattro COLPI per Fonseca! Moncada al lavoro per costruire una squadra top: le ultimissime

Moncada è già al lavoro da diverse settimane in particolare per costruire una squadra top che possa ridurre il gap con l’Inter e provare a competere fino all’ultimo per lo scudetto.

In programma ci sarebbero quattro colpi per rilanciare il Milan: Emerson Royal potrebbe essere l’atteso rinforzo in fascia, mentre a centrocampo si cercherà di chiudere per Fofana. In attacco arriverà certamente un nuovo nove (occhio a Lukaku), ma non è da escludere un secondo colpo (da monitorare la situazione relativa ad Abraham).