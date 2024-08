Mercato Milan, quarto colpo in arrivo: cosa dobbiamo aspettarci da questa settimana. Il PUNTO

Mercato Milan, quarto colpo in arrivo: cosa dobbiamo aspettarci dalla settimana che porterà all’esordio in campionato. Il PUNTO

È iniziata una settimana chiave in casa Milan, quella che porterà al debutto in campionato in casa contro il Torino ma non solo. Anche sul fronte mercato i rossoneri sono attesi da giorni che potrebbero essere decisivi.

Dopo aver messo a segno i colpi Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il club rossonero ora vuole regalare a Fonseca un nuovo centrocampista e vuole farlo al più presto. Il primo obiettivo è Fofana, gli altri nomi come specifica Tuttosport sono tutte alternative al francese.