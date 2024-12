Mercato Milan, sogno francese in avanti: ostacolo cartellino

Mercato Milan, i rossoneri cercano un grande colpo in attacco: dalla Francia un’occasione, anche se i costi sono alti

L’attacco è il reparto su cui il Milan ha intenzione di operare maggiormente. L’apporto di Abraham e Morata è apprezzabile e apprezzato in termini di impegno e sacrificio, ma dal punto di vista dei gol le statistiche non sono positive.

Dunque, la dirigenza del Milan cerca qualcuno che possa portare più reti segnate, anche se a gennaio non sarà facile trovare qualcuno. L’occasione potrebbe presentarsi dalla Francia, precisamente dal PSG. Secondo i media transalpini infatti per Randal Kolo Muani non c’è più spazio al Parco dei Principi e si cerca una soluzione. Il problema è il costo, perché i parigini lo hanno pagato 90 milioni nell’estate del 2023. Si potrebbe ragionare su un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma più per la prossima estate.