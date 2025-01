Mercato Milan, Pellegatti spegne gli entusiasmi: su quel possibile colpo l’ha detto veramente!

Mercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha spento gli entusiasmi per il possibile arrivo a Milano di Santiago Gimenez

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha spento le voci su un possibile arrivo di Santiago Gimenez nel calciomercato Milan di gennaio. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Continuano a insistere su Gimenez… Ieri mi hanno mostrato un whatsapp del CEO del Feyenoord che praticamente dice che il Feyenoord non ha bisogno di vendere Gimenez e non vuole vendere Gimenez. Da quello che so il Feyenoord non vuole vendere Gimenez».