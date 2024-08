Mercato Milan, Pellegatti PREOCCUPA i tifosi: «Ci sono FASTIDI e irritazioni! Trattativa complicatissima»

Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così della trattativa del calciomercato Milan per questo giocatore. Le sue parole

PAROLE – «Trovo ancora complicatissima la trattativa Fofana. Non riesco a capire in questo momento quale potrà essere l’atteggiamento del Monaco. Il Milan è partito così basso per poi arrivare a 20, tanto valeva partire a 17-18. Adesso bisogna vedere se il Milan concluderà i suoi rialzi a 20 milioni. Ma già ce ne sono 5 di differenza se il Monaco scendesse di 10, addirittura 15 se il Monaco sta sulle parti. È una trattativa complicatissima, fatta da piccoli dettagli, da fastidi, da irritazioni, da ripicche e dispettucci. È una trattativa che esula dal solo lato economico. Ecco perché trovo che sia una trattativa molto molto complicata».