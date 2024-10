Mercato Milan, Omorodion ERA un obiettivo: ORA segna in Europa con il Porto! Ecco com’era ANDATA quest’estate

Mercato Milan, Omorodion ERA nella lista degli obiettivi: ora l’attaccante segna in Europa con il Porto contro il Manchester United

Come riporta su X il giornalista Matteo Moretto, Samu Omorodion era un obiettivo del Calciomercato Milan. I rossoneri avevano già sondato Tammy Abraham, su cui alla fine hanno deciso di puntare, ma avevano effettuato un sondaggio per l’attaccante che ora gioca con il Porto. I portoghesi avevano chiuso per il giocatore sulla base di un accordo intorno ai 15 milioni di euro per il 50% del cartellino.