Mercato Milan, Conceicao cambia il destino dell’esterno? Fissato il confronto a Milanello, la rivelazione

Mercato Milan, Sergio Conceicao può cambiare il futuro di Noah Okafor: previsto un confronto con lo svizzero a Milanello

Come riferito da calciomercato.com, Sergio Conceicao potrebbe cambiare il destino di Noah Okafor, dato da più parti in uscita nel calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Tra i giocatori che hanno avuto più difficoltà nella prima parte di stagione c’è sicuramente Noah Okafor. Difficoltà soprattutto fisiche dopo l’avvio con gol alla prima giornata di campionato contro il Torino (l’unico di questa annata al momento). Sergio Conceição vuole parlare con l’esterno offensivo svizzero, che non è partito con i compagni per l’Arabia Saudita perché vittima di un problema muscolare che dovrebbe tenerlo ai box ancora per 7-10 giorni. Un confronto che servirà anche per valutare insieme cosa è meglio fare per il futuro. Su Noah Okafor si è mosso principalmente il Lipsia, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinati obiettivi. I contatti con il Milan vanno avanti da giorni, ma Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada vogliono prima un confronto sul tema con Sergio Conceição prima di prendere una decisione definitiva. Come raccontato nei giorni scorsi, il nuovo tecnico rossonero sarà coinvolto nelle dinamiche di mercato».