Mercato Milan, nuovo obiettivo dalla Spagna: l’esterno d’attacco ha attirato gli occhi di mezza Europa!

Il calciomercato Milan continua a muoversi in queste ore calde in cui la società cerca di rinforzare la rosa di Sergio Conceicao. Le ultime voci riportate da Marca, in Spagna, sottolineano l’interesse per Yeremay del Deportivo.

PAROLE – “Yeremay, l’ala del Deportivo bramata da mezza Europa. Il Chelsea ha fatto un’offerta di 10 milioni di euro. Anche il Milan sta preparando un’offerta simile a quella del Chelsea“.