Mercato Milan, obiettivo centravanti: i 4 nomi nella lista di Moncada

Mercato Milan, obiettivo centravanti: svelati i quattro nomi presenti nella LISTA di Moncada. Tutte le ULTIME

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan concentrandosi in particolare sulla scelta del nuovo centravanti che prenderà il posto di Olivier Giroud.

Secondo quanto si apprende se Zirkzee resta ancora la primissima alternativa il Diavolo continua a guardarsi intorno alla ricerca di possibili alternative. Tra queste ci sarebbero anche Lukaku e Abraham, ma la prima scelta dopo l’olandese è rappresentata da Gimenez del Feyenoord.