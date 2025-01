Condividi via email

Mercato Milan, nuovo obiettivo in Bundesliga? L’attaccante del Bayer Leverkusen sta vivendo una super stagione

Tuttosport questa mattina esordisce sul calciomercato Milan inserendo Patrick Schick nella lista degli attaccanti a cui il club rossonero sarebbe interessato. Undici gol in 14 gare fin qui per il ceco, che difficilmente verrà liberato a gennaio dal Bayer Leverkusen.

PAROLE – “Tra i profi li graditi ai rossoneri ci sarebbe anche quello di Schick del Bayer Leverkusen, ma è molto diffi cile che il club tedesco possa far partire l’attaccante ceco in questa fi nestra di mercato anche perché sta vivendo una stagione molto importante dal punto di vista prolifi con 11 gol in 14 presenze di campionato“.