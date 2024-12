Mercato Milan, il nuovo acquisto di gennaio è già in casa: decisione presa, non si muoverà nonostante l’addio sfiorato in estate

La speranza del mercato Milan è che il nuovo acquisto di gennaio sia già in casa. E che sia Bennacer.

Il centrocampista, che in estate aveva sfiorato l’addio per andare a giocare in Arabia Saudita, è tornato a disposizione di Fonseca dopo il lungo infortunio. E dirigenti rossoneri, vista la carenza numerica del reparto, difficilmente potrebbero pensare di privarsi di Bennacer nella sessione di mercato di gennaio. A riferirlo è Tuttosport.