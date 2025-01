Mercato Milan, i rossoneri pensano a Ngonge del Napoli in prestito con diritto di riscatto: serve l’uscita di Chukwueze

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe pescare dalla Serie A in questa sessione di gennaio.

Come esterno offensivo, dalle parti di via Aldo Rossi, studiano invece il nome di Ngonge, in uscita dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il suo agente William D’Avila ne ha parlato con Moncada qualche giorno fa, quando il dt milanista ha sondato il terreno per il terzino destro Tchatchoua (Verona) in vista della prossima stagione.