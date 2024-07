Mercato Milan, non solo Morata: Moncada lavora alla super coppia d’attacco! Il nuovo NOME accostato ai rossoneri

Il calciomercato Milan potrebbe lavorare ad una doppia pista per quanto riguarda l’attacco. Come noto Alvaro Morata è sempre più vicino ai rossoneri: per lo spagnolo è pronto un contratto per i prossimi quattro anni.

Ma Moncada non abbandona l’idea di arrivare a Memphis Depay: la punta olandese, attualmente svincolato dopo la fine del suo rapporto con l’Atletico Madrid, viene visto come un rinforzo intrigante soprattutto a parametro zero. Lo riporta Sky.