Mercato Milan, Moncada in questo momento è a Londra: a cosa sta lavorando. ULTIMISSIME

Mercato Milan, Moncada in questo momento è a Londra: a cosa sta lavorando. Le ULTIMISSIME sul futuro dell’olandese

Sky Sport ha fornito aggiornamenti molto preziosi per quanto riguarda il calciomercato Milan. Stando a quanto si apprende, Moncada in questo momento si trova a Londra per alcune questioni molto delicate.

Il dirigente rossonero starebbe trattando con l’agente di Zirkzee per cercare un accordo per quanto riguarda le commissioni. Potrebbero esserci sostanziali novità già nelle prossime ore.