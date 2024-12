Mercato Milan, Marchetti spiega: «Con il rientro di Bennacer i rossoneri a posto»

Mercato Milan, ecco le dichiarazioni di Luca Marchetti: «Con il rientro di Bennacer i rossoneri a posto». La spiegazione

Le dichiarazioni del giornalista esperto di mercato Luca Marchetti, riportato su TMW nel consueto editoriale. Ecco il suo commento sul calciomercato Milan.

PAROLE – «Non sembra aver bisogno di nulla l’Inter. Il Milan, almeno numericamente, considerato anche il rientro di Bennacer, è a posto. Chi ha speso tanto in estate sa di essere arrivato al limite, di aver spinto per andare a chiudere gli obiettivi nel miglior modo possibile. O addirittura anche andando oltre, come è successo per esempio al Napoli».