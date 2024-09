Mercato Milan, il TOP PLAYER lascia il club rossonero? Situazione da VALUTARE, TUTTI gli aggiornamenti

Mercato Milan, Rafael Leao può lasciare il club rossonero? Rapporto da sistemare nonostante un contratto molto lungo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tema Rafael Leao potrebbe tornare di moda nel prossimo futuro del calciomercato Milan. Il portoghese ha ancora un contratto molto lungo (scadenza giugno 2028) e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro che non è stata mai avvicinata da nessuno.

Il futuro, all’atto pratico, non sembra in discussione ma di sicuro, dopo gli ultimi episodi che l’hanno visto protagonista, il rapporto tra le parti andrà rinsaldato per continuare insieme il matrimonio.