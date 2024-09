Mercato Milan, Leao STANCO dei rossoneri? Tifosi PREOCCUPATI, Mendes ha un piano in mente. Ecco QUALE

Mercato Milan, Jorge Mendes ha un piano preciso per il futuro del talento portoghese: ultimo anno in rossonero? I dettagli

Come riferito da TMW, nel calciomercato Milan dei prossimi mesi sarà da seguire con attenzione la situazione relativa a Rafael Leao, già al centro di numerose voci la scorsa estate:

PAROLE – «La realtà è che Jorge Mendes ha cercato offerte più o meno ovunque, su qualsiasi tavolo, senza però trovare la sponda giusta. Poi il Milan lo ha dichiarato incedibile. Un modo per chiudere le speculazioni e probabilmente responsabilizzare il portoghese, ora chiamato a stravolgere la stagione rossonera, rivoltarla come un calzino. Non sarà semplice, considerate le prime prestazioni in Serie A. Poi, appunto, ci sarà il tempo per il mercato, laddove Leao guadagna (solo) 6,5 milioni di euro annui, una cifra abbordabile per le big d’Europa».