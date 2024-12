Mercato Milan, Kolo Muani diventa concreto: i dettagli

Mercato Milan, Kolo Muani diventa un’opzione concreta già per gennaio: i dettagli della trattativa che può partire con il PSG

Il Milan punta l’attacco. I rossoneri tengono d’occhio diverse opzioni per il mercato di gennaio che sta per cominciare e fra i reparti attenzionati c’è anche quello offensivo. Abraham e Morata non stanno rendendo come sperato e dunque serve qualcuno di più prolifico.

Come riporta Sky Sport, il Milan ha messo in cima alla lista Randal Kolo Muani, ormai ai margini al Paris Saint Germain. L’operazione si può fare già a gennaio in prestito, ma resta da capire la questione relativa all’ingaggio.