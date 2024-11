Mercato Milan, Kiwior operazione difficile a gennaio: questa la posizione dell’Arsenal e il costo del difensore

Mercato Milan, quella per Kiwior resta un’operazione difficile per gennaio: questa la situazione e la cifra richiesta dall’Arsenal

Il calciomercato Milan continua a tenere d’occhio la situazione di Kiwior all’Arsenal. I rossoneri si sono interessati un anno fa al difensore ex Spezia, per rinforzare la propria difesa ma alla fine non se ne fece nulla.

La situazione, in realtà, non è tanto diversa perchè il club inglese non ha intenzione di far partire il giocatore per una cifra inferiore ai 20 milioni e al momento l’investimento del Milan sarebbe di qualche milione in meno.