Mercato Milan, Kalulu è soltanto il primo: altri CINQUE rossoneri con le valigie in mano. Le NOVITÀ

Mercato Milan, Kalulu è soltanto il primo: altri CINQUE rossoneri con le valigie in mano. Ecco tutte le NOVITÀ

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan ponendo l’attenzione in particolare sulle uscite. Kalulu in direzione Juventus è soltanto il primo addio, altri cinque rossoneri restano con le valigie in mano.

Tra questi Origi e Ballo-Touré praticamente certi di partire, da monitorare anche la situazione relativa al futuro di Adli. Sullo sfondo resta in bilico anche Thiaw, che ha richieste dalla Premier, e Bennacer.