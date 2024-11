Mercato Milan, il Galatasaray piomba su Jovic! Contatti in corso, la posizione del Diavolo

Mercato Milan, il Galatasaray pronto a piombare su Luka Jovic in vista della sessione di gennaio: rossoneri pronti all’addio

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe salutare Luka Jovic già a gennaio.

Intanto, come riportato dall’agenzia di stampa Italpress, la stampa serba riporta che il Galatasaray sarebbe sulle tracce di Luka Jovic. Il club turco ha dovuto fare i conti recentemente con l’infortunio al crociato di Mauro Icardi che rimarrà indisponibile per il resto della stagione e per questo va a caccia di un sostituto per la finestra del mercato di gennaio. Jovic andrebbe così a ricoprire il ruolo di vice Osimhen nella squadra di Istanbul.