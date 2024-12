Mercato Milan, l’agenda la detta Mendes? Tre nomi sul tavolo, queste le proposte del potente procuratore

Mercato Milan, Jorge Mendes potrebbe avere un ruolo fondamentale nelle mosse dei rossoneri a gennaio: tre profili proposti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha rappresentato uno scenario molto particolare per il calciomercato Milan di gennaio legato alla figura di Jorge Mendes.

PAROLE – «Per l’attacco del Milan c’è anche il nome di Francisco Trincao. Il super agente Jorge Mendes, lo stesso di Sergio Conceicao, ha già proposto ai rossoneri il jolly offensivo di 25 anni, valutato sui 25 milioni di euro dallo Sporting Lisbona e autore di 6 gol e 11 assist nelle 27 presenze stagionali sino a ora fra tutte le competizioni. Talento brillante che può fare al caso del Milan, in caso di cessione di uno fra Okafor e Chukwueze. Tra le altre idee, intanto, c’è anche Giovanni Reyna, americano del Borussia Dortmund, oltre che Daniel Braganca, sempre dello Sporting, nel caso in cui Bennacer non dia le giuste garanzie dal punto di vista fisico. Il Milan ci pensa, la rivoluzione Conceicao sta per partire».