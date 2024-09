Mercato Milan, l’attaccante GELA Ibrahimovic! Ha già SCELTO la sua nuova squadra, rossoneri TAGLIATI fuori

Mercato Milan, Jonathan David spiazza Ibrahimovic: ha già scelto la sua nuova squadra, il canadese vuole il Barcellona

C’è anche Jonathan David, accostato anche al calciomercato Milan, tra gli obiettivi del calciomercato Juve per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il canadese andrà in scadenza a giugno 2025 e non appare intenzionato a rinnovare con il Lille, ma i bianconeri devono fare i conti con la concorrenza.

Come riportato dal quotidiano El Nacional, in particolare, il Barcellona ad oggi sarebbe la destinazione preferita del giocatore, che nei piani del club blaugrana andrebbe a prendere il posto di Lewandowski.