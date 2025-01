Mercato Milan, rebus Nico Paz! Può rimanere in Serie A, il top club ci prova

Mercato Milan, clamoroso rebus legato al futuro di Nico Paz: sul trequartista del Como e in prestito dal Real Madrid c’è in pressing l’Inter

Secondo Tuttosport la missione nerazzurra è possibile visto che il dt Piero Ausilio è entrato in azione da tempo. Galeotto prima di Natale un evento benefico organizzato dalla Fundacion Pupi durante il quale l’uomo mercato interista ha potuto conoscere e intrattenersi col classe 2004. La classica chiacchierata conoscitiva che potrebbe sfociare in un’operazione a fine campionato. Un passo alla volta. Prima l’Inter attende di capire quale sarà l’interlocutore con cui trattare. Il Real Madrid, infatti, vanta il 50% sulla vendita e l’opzione di recompra a 12 milioni. Difficile che non la eserciti, anche se i Blancos sono pieni di elementi sulla trequarti e Paz rischia di essere di troppo. Il Como, invece, vorrebbe cancellarla in fretta, pagando subito 15 milioni dopo i 6 già spesi ad agosto. Una mossa volta a diventare gli unici proprietari del cartellino del trequartista. Lavori in corso