Mercato Milan, SVOLTA a centrocampo! Proposta UFFICIALE partita, TUTTI i dettagli

Mercato Milan, svolta a centrocampo: dalla Spagna riportano di un’offerta per Cardoso del Betis Siviglia. I dettagli

Importante indiscrezione rilanciata dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato Milan relativamente ad un possibile nuovo innesto a centrocampo. Come riportato da Cope Siviglia infatti, i rossoneri avrebbero nelle ultime ore presentato un’offerta da 20 milioni di euro al Betis Siviglia per Johnny Cardoso.

Il centrocampista era già stato accostato ai rossoneri nei giorni scorsi: da capire nei prossimi giorni se la pista decollerà definitivamente con conseguente abbandono dell’ipotesi Fofana.