Mercato Milan, Moncada pianifica il colpo a parametro zero! Sondaggio concreto, la situazione

Mercato Milan, Moncada pensa al colpo a parametro zero legato a Zappa, terzino destro in scadenza col Cagliari a giugno

Importante indiscrezione sul calciomercato Milan fornita da TMW per quanto riguarda la prossima estate.

Cagliari, Zappa è in scadenza. Sondaggio Milan per l’estate prossima. L’agente Riso era a Cagliari e il Milan ha chiesto informazioni, palesando interesse a causa del probabile addio di Calabria. Non c’è ancora trattativa, ma le cose potrebbero maturare nel corso dei mesi. La pista è da monitorare.