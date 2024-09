Mercato Milan, il parametro zero SPIAZZA tutte le pretendenti! Richieste ECCESSIVA e pista ARENATA

Mercato Milan, Mats Hummels, accostato anche ai rossoneri, ha pretese d’ingaggio molto alte. Roma più lontana

Come riferito da Il Tempo, potrebbe raffreddarsi l’ipotesi di un trasferimento in Serie A per Mats Hummels, centrale svincolato accostato anche al calciomercato Milan.

Le richieste del centrale tedesco sono di circa 3 milioni di euro l’anno, con la Roma sta riflettendo sulla possibilità o meno di affondare il colpo. La fonte, inoltre, afferma che De Rossi vorrebbe un quarto centrale e le alternative sul mercato degli svincolati non sono molte. Prossime ore decisive.