Mercato Milan Futuro, blindato anche l’attaccante: è un OVER e ha giocato nell’Inter! DETTAGLI

Mercato Milan Futuro, blindato anche l’attaccante: è un OVER e ha giocato nell’Inter! I DETTAGLI sul nuovo acquisto

Continua la campagna acquisti del Milan Futuro che sta cercando di corprire tutte le zone del campo aggiungendo elementi di esperienza ai tanti giovani. Va in questo senso anche l’ultimo giocatore che arriverà in rossonero: Samuele Longo. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello sarà un ex Inter 32enne il prossimo acquisto.

PAROLE – «Milan Futuro, arriva da svincolato il 32enne Samuele Longo, ex attaccante dell’Inter».