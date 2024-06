Mercato Milan, futuro in Arabia Saudita per Bennacer? SCENARI completamente stravolti per il centrocampista algerino

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Ismael Bennacer, non così certo di restare al Milan anche per la prossima stagione e per il quale si stanno muovendo alcuni club sauditi.

Stando a quanto filtra il centrocampista algerino non è escluso che possa prendere in considerazione offerte dal campionato arabo. Certamente per il Diavolo non è intoccabile e alle giuste condizioni può partire.