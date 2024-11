Mercato Milan, fissato l’appuntamento per il futuro di Abraham: questa l’indiscrezione

Mercato Milan, entro la fine dell’anno avrà luogo l’appuntamento per decidere il futuro di Abraham: questa l’indiscrezione

Come riporta il giornalista Daniele Longo, il calciomercato Milan sta attenzionando la situazione e il futuro di Tammy Abraham. Ecco quanto dichiarato sull’attaccante inglese, in bilico tra l’addio e la permanenza per il prossimo anno in rossonero:

«Il Milan parlerà con l’agente prima della fine dell’anno per fare il punto della situazione. Il rendimento sul campo potrebbe non bastare: l’ingaggio da 4M è considerato alto e c’è da capire che valutazione farà la Roma».