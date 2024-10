Mercato Milan, Kiwior nel MIRINO? CLAMOROSA indiscrezione, può aprirsi QUEL duello

Mercato Milan, Kiwior nel mirino? Clamorosa indiscrezione, c’è anche l’Inter sul calciatore dell’Arsenal. I dettagli

Tra i ruoli in cui con ogni probabilità dovranno intervenire gli uomini del calciomercato Inter per la prossima stagione c’è quello della difesa, data l’età avanzata di Francesco Acerbi e di Stefan de Vrij (non è prevista la permanenza di entrambi, al massimo di soltanto uno dei due). I nerazzurri puntano a ringiovanire il reparto e, tra i profili seguiti già per le precedenti sessioni di mercato c’era quello di Jakub Kiwior seguito anche dal calciomercato Milan.

L’ex Spezia sta trovando sempre meno spazio all’Arsenal, specie dopo l’arrivo di Calafiori. Arrivano buone notizie per la beneamata, con i Gunners che avrebbero fatto partire la caccia al sostituto del polacco. A rivelarlo è Tbrfootball.