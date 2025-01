Mercato Milan, le ultime su Dani Olmo gelano i tifosi rossoneri! Indiscrezione da non credere

Mercato Milan, arrivano le ultime notizie su Dani Olmo: Barcellona pronto a risolvere il contenzioso, rossoneri defilati

Come riferito da calciomercato.com, arrivano importanti aggiornamenti su Dani Olmo, calciatore accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Allo stato attuale tutto sembra protendere a favore del Barcellona e di una risoluzione del caso nel giro di 24/48 ore. In caso contrario di Dani Olmo si parlerà tanto in chiave mercato per un colpo a cinque stelle a costo zero: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sul gioiello spagnolo ci sono soprattutto Manchester City e Pari Saint-Germain, mentre è da escludere un ritorno in Germania. Il classe 1998 piace da diversi anni anche al Milan, ma oggi è una opzione da considerarsi fredda, se non ghiacciata».