Mercato Milan: han cercato altri attaccanti oltre a Morata? La CONFESSIONE di Ibrahimovic in conferenza stampa. Le sue parole

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del mercato Milan durante la conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata. Di seguito la confessione dello svedese:

PAROLE – «È se stesso. Grandi nomi sono rimasti nella storia del Milan, Alvaro farà uguale. Il suo nome, appena abbiamo avuto possibilità di prenderlo, abbiamo attaccato subito. Per convincerlo gli ho detto che gli avremmo portato la felicità. Se non stai bene fuori campo non stai bene in campo. Non sarà difficile trovare feeling con allenatore e compagni, Alvaro entrerà in questa squadra. I compagni lo stanno aspettando, sanno chi è e non vedono l’ora di conoscerlo. Deve essere se stesso, non avrà fatica. Ha già fatto bene in Italia, deve stare bene e fare le sue performances. È già al top, con più esperienza è più facile giocare. Siamo al 200% sicuri che entrerà bene in questa squadra. Vogliamo creare una squadra competitiva per arrivare agli obiettivi, poi lui ha il DNA da Milan. È un vincente, ha obiettivi in testa. Poi è bello, al Milan siamo anche belli, Pavlovic dobbiamo fargli crescere i capelli (ride ndr). Ringrazio anche i suoi agenti che ha permesso tutto questo».

