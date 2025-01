Mercato Milan, Conceicao non ha dubbi: ha chiesto lui alla dirigenza, lo vuole perchè... Ultimissime

Mercato Milan, Sergio Conceicao vuole Joao Felix come rinforzo in attacco: richiesta precisa alla dirigenza, tutti i dettagli

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha chiesto espressamente Joao Felix al calciomercato Milan del mese di gennaio.

Secondo La Gazzetta dello Sport Felix sarebbe un profilo chiesto da Conceiçao, può giocare sulla trequarti o da esterno in un tridente: se parte da sinistra è bravo a rientrare sul destro per cercare il filtrante per un compagno o calciare in porta. All’occorrenza può fare anche la punta centrale, con caratteristiche diverse da quelle di Morata e Abraham. In questa stagione ha giocato 19 partite considerando tutte le competizioni, la maggior parte da subentrato, segnando sette gol e servendo due assist.