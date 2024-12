Mercato Milan, Champions decisiva per l’estate! Senza Europa scenario fosco, tifosi in ansia

Mercato Milan, Cardinale fissa l’obiettivo: Champions obbligatoria o possibili cessioni eccellenti in estate. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il prossimo calciomercato Milan, quello estivo, risentirà inevitabilmente dell’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Non far parte della Champions nel 2025-26 vorrebbe dire per il Milan segnare almeno 60 milioni di euro di mancati introiti. Un duro colpo alle pur sane casse della società. A quel punto, per rientrare non sarebbero escluse cessioni importanti o comunque un mercato dai toni decisamente minori.