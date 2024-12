Mercato Milan, capitolo cessioni: in arrivo un tesoretto

Mercato Milan, si pensa anche alle cessioni per finanziare le entrate: vicino il colpo in uscita per riempire le casse del club

Entrate sì, ma anche cessioni. Il Milan comincia a pensare al prossimo mercato, con tanti nomi sul piatto per poter rinforzare una squadra troppo altalenante in questa prima metà di stagione. Tutti i reparti sotto osservazione, con diverse idee nella testa dei dirigenti.

Ma, come detto, servono anche cessioni per finanziare l’eventuale mercato in entrata. E una di queste sta per concretizzarsi. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la Roma starebbe pensando di avvalersi del diritto di riscatto per acquistare definitivamente Alexis Saelemaekers. Nelle casse del Milan finirebbero circa 10 milioni di euro.