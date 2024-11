Mercato Milan, definita la strategia per gennaio! Questo acquisto sarà indispensabile. Il motivo

Mercato Milan, è stata definita la strategia per la sessione di gennaio: necessario l’innesto di un centrocampista in più

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha preso una decisione ben precisa in vista della sessione di gennaio.

Servirà un centrocampista a gennaio, perché Zeroli e Vos non sono ancora pronti per stare in

pianta stabile in prima squadra e perché per lottare per un posto in Champions League ci sarà

bisogno di forze fresche e pronte all’uso. Rivedere i piani non è reato, aggiustare la rosa in corso d’opera si può fare poiché il Milan ha liquidità per andare sul mercato. Sempre nella speranza, in quel di Casa Milan e Milanello, che non sia troppo tardi e che i risultati, almeno quelli, possano arrivare e che la squadra non perda ulteriore contatto con le prime quattro posizioni.