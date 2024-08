Mercato Milan, Ceccarini SPIEGA: «Centrocampista in entrata? Fase di STALLO, ecco cosa servirebbe»

Mercato Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha commentato la situazione dei rossoneri a centrocampo: le parole

Dalle colonne di TMW, Ceccarini ha parlato così del calciomercato Milan a centrocampo:

PAROLE – «In casa Milan si registra una fase di stallo sul fronte del centrocampista. Per Fofana serve un rilancio sui 20 milioni di euro. E anche per Samardzic non ci sono stati passi in avanti. Il club rossonero aspetta il momento giusto per rilanciare il suo assalto. In attesa di sviluppi il Milan è sempre attivo in attacco».