Mercato Milan, Caputi critica la società rossonera! C’entra Kalulu, cosa ha detto il giornalista

Mercato Milan, Massimo Caputi, noto giornalista, ha criticato fortemente la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus

Nel corso dell’intervista esclusiva a Milannews24, Massimo Caputi ha criticato duramente la cessione di Kalulu alla Juve da parte del calciomercato Milan in estate:

A proposito di Milan e Juve, che opinione ha riguardo il trasferimento di Kalulu in rossonero? Sarebbe potuto tornare utile a Fonseca visto il rendimento deficitario dei centrali del Milan?

«E’ una cessione che non ho capito per due motivi. Il primo perché non avrei rinforzato una diretta concorrente. Il secondo perché Kalulu poteva essere utile al Milan. Sono stato abbastanza scettico sull’operazione. I fatti stanno dimostrando che Kalulu è un giocatore importante nella Juventus. E soprattutto non l’avrei dato alla Juventus…».

L’INTERVISTA DI MASSIMO CAPUTI