Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic riflette sul profilo di Beto: il centravanti dell’Everton è stato offerto nelle ultime ore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno degli obbiettivi del calciomercato Milan da qui alla fine della sessione di gennaio sarà quello di consegnare a Sergio Conceicao un nuovo attaccante.

È stato offerto Beto, l’ex Udinese, ora all’Everton, ma non convince. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se i rossoneri affonderanno sul centravanti ex Udinese. Le riflessioni sono tuttora in corso.